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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 03 марта 2009
Майнц
03.03.2009, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Майнц - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
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