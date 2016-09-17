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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 17 сентября 2016
Монако
17.09.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
42'
Р. Фалькао
90'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
ГОЛ! 2:0!
Т. Лемар
90'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
В. Жермен
85'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
78'
75'
Замена
К. Эразмус
️️️️
М. Зеффан
Замена
Б. Силва
️️️️
А. Траоре
62'
61'
Замена
У. Саид
️️️️
П. Нтеп
60'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Сио
52'
Желтая карточка
Д. Сио
Желтая карточка
А. Траоре
52'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Адама Траоре
ПП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
6
Туре
6
Фабиньо
8
Моутинью
10
Траоре
18
Лемар
9
Фалькао
98
Жермен
3-2-2-2
56
Костиль
17
Мешер
29
Данзе
3
Мендеш
2
Зеффан
24
Бааль
6
Фернандес
21
Андре
29
Нтеп
13
Сио
98
Жермен
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
98
Жермен
10
Траоре
20
Силва
20
Силва
10
Траоре
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
13
Сио
27
Дьякаби
27
Дьякаби
13
Сио
2
Зеффан
9
Эразмус
9
Эразмус
2
Зеффан
29
Нтеп
22
Саид
22
Саид
29
Нтеп
Остались в запасе
Монако
Ренн
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Пауль Нарди
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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