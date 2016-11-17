Фигейренсе - Коринтианс

|16 тур
|23 июля, суббота
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Фигейренсе
|16 тур
|23 июля, суббота
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Фигейренсе
|28 тур
|27 сентября, воскресенье
|22:00
|Фигейренсе
|1:3
|Коринтианс
|9 тур
|28 июня, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|2:1
|Фигейренсе
|24 тур
|25 сентября, четверг
|05:00
|Фигейренсе
|1:0
|Коринтианс
|5 тур
|18 мая, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|0:1
|Фигейренсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|38
|24
|8
|6
|62:32
|+30
|80
|2.
|Сантос
|38
|22
|5
|11
|59:35
|+24
|71
|3.
|Фламенго
|38
|20
|11
|7
|52:35
|+17
|71
|4.
|Атлетико Минейро
|37
|17
|11
|9
|61:50
|+11
|62
|5.
|Ботафого
|38
|17
|8
|13
|43:39
|+4
|59
|6.
|Атлетико Пар
|38
|17
|6
|15
|38:32
|+6
|57
|7.
|Коринтианс
|38
|15
|10
|13
|48:42
|+6
|55
|8.
|Гремио
|38
|14
|11
|13
|41:44
|-3
|53
|9.
|Понте-Прета
|38
|15
|8
|15
|48:52
|-4
|53
|10.
|Шапекоэнсе
|37
|13
|13
|11
|49:53
|-4
|52
|11.
|Сан-Паулу
|38
|14
|10
|14
|44:36
|+8
|52
|12.
|Крузейро
|38
|14
|9
|15
|48:49
|-1
|51
|13.
|Флуминенсе
|38
|13
|11
|14
|45:45
|0
|50
|14.
|Спорт Ресифи
|38
|13
|8
|17
|49:55
|-6
|47
|15.
|Коритиба
|38
|11
|13
|14
|41:42
|-1
|46
|16.
|Витория
|38
|12
|9
|17
|51:53
|-2
|45
|17.
|Интернасьонал
|38
|11
|10
|17
|35:41
|-6
|43
|18.
|Фигейренсе
|38
|8
|13
|17
|30:50
|-20
|37
|19.
|Санта-Круз
|38
|8
|7
|23
|45:69
|-24
|31
|20.
|Америка Минейро
|38
|7
|7
|24
|23:58
|-35
|28