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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Санта-Круз
Атлетико Минейро - Санта-Круз: обзор матча 31 июля 2016
Атлетико Минейро
31.07.2016, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 0
Завершен
Санта-Круз
23'
Робиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Санта-Круз
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
23'
Начало матча
Статистика матча Атлетико Минейро - Санта-Круз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
5 : 0
11.12.2016
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 37 тур
Санта-Круз
5 : 1
28.11.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Санта-Круз
3 : 3
21.11.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
1 : 0
17.11.2016
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 34 тур
Санта-Круз
1 : 0
06.11.2016
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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Атлетико Минейро
Санта-Круз
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
10:10
5
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10:10
5
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