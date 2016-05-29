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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Норвегия
Португалия - Норвегия: обзор матча 29 мая 2016
Португалия
29.05.2016, воскресенье, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
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