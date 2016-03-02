Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Лорьян - Газелек
Лорьян - Газелек: обзор матча 02 марта 2016
Лорьян
02.03.2016, среда, 21:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Газелек
9'
Р. Филиппото
43'
М. Бартельмэ
90'
П. Пайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лорьян - Газелек
90'
+2
Замена
Ш. Виттини
️️️️
М. Ларби
ГОЛ! 3:0!
П. Пайе
90'
78'
Замена
Й. Кампанини
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
М. Бартельмэ
77'
73'
Замена
А. Шермити
️️️️
Д. Тшибумбу
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Уорис
73'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
Д. Ндонг
62'
45'
Вторая желтая
Р. Филиппи
ГОЛ! 2:0!
М. Бартельмэ
43'
42'
Желтая карточка
Р. Филиппи
Желтая карточка
Д. Ндонг
32'
22'
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
ГОЛ! 1:0!
Р. Филиппото
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
35
Шарль Виттини
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
4-1-1-3
23
Леком
22
Геррейру
31
Роуз
15
Туре
2
Пайе
22
Ндонг
12
Филиппото
28
Бартельмэ
9
Жанно
20
Уорис
3-4-3
30
Года
4
Филиппи
92
Коефф
6
Дюкортью
20
Поджи
10
Ларби
88
Джокович
8
Ле Монье
7
Майи
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
28
Бартельмэ
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
28
Бартельмэ
20
Уорис
19
Кабо
19
Кабо
20
Уорис
22
Ндонг
14
Беллуджу
14
Беллуджу
22
Ндонг
6
Дюкортью
41
Кампанини
41
Кампанини
6
Дюкортью
10
Ларби
35
Виттини
35
Виттини
10
Ларби
24
Тшибумбу
27
Шермити
27
Шермити
24
Тшибумбу
Остались в запасе
Лорьян
Газелек
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
1
Клеман Маури
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
35
Гюван Пьереши
ЦП
1
Клеман Маури
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Газелек
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Газелек
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+