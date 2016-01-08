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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эксетер Сити - Ливерпуль
Эксетер Сити - Ливерпуль: обзор матча 08 января 2016
Эксетер Сити
08.01.2016, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
8'
Т. Николс
45+1'
Л. Холмс
10'
Д. Синклэйр
73'
Б. Смит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эксетер Сити - Ливерпуль
Замена
Д. Грант
️️️️
Л. Холмс
83'
76'
Замена
Д. Магуайр
️️️️
Т. Илори
73'
ГОЛ! 2:2!
Б. Смит
70'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Синклэйр
Замена
А. Дэвис
️️️️
К. Рибейро
64'
Замена
М. Окли
️️️️
Д. Ноубл
61'
56'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
Р. Кент
ГОЛ! 2:1!
Л. Холмс
45'
+1
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Синклэйр
ГОЛ! 1:0!
Т. Николс
Пас отдал
А. Николлс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Бобби Олейник
ВР
3
Крейг Вудман
ЛЗ
15
Джордан Мур-Тэйлор
(К)
ЦЗ
39
Трой Браун
ЦЗ
6
Кристиан Рибейро
ПЗ
10
Ли Холмс
ЛП
22
Джордан Тиллсон
ОП
4
Дэвид Ноубл
ЦП
14
Алекс Николлс
ПП
7
Том Николс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
21
Хосе Энрике
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
24
Джером Синклэйр
ЛВ
6
Кевин Стюарт
ОП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Кристиан Бентеке
(К)
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эксетер Сити
21
Джеймс Хэмон
ВР
5
Джейми Макалистер
ЦЗ
8
Мэттью Окли
ЦП
11
Аррон Дэвис
ЦП
31
Джоэль Грант
ЦП
13
Клинтон Моррисон
ЦФ
16
Уилл Хоскинс
ЦФ
Ливерпуль
1
Райан Фултон
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
57
Джо Магуайр
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
4-1-3-2
1
Олейник
3
Вудман
15
Мур-Тэйлор
39
Браун
6
Рибейро
22
Тиллсон
10
Холмс
4
Ноубл
14
Николлс
9
Рид
7
Николс
4-1-1-3-1
1
Богдан
8
Рэндалл
21
Энрике
4
Илори
14
Смит
6
Стюарт
8
Браннаган
77
Кент
10
Тейшейра
24
Синклэйр
20
Бентеке
4
Ноубл
8
Окли
8
Окли
4
Ноубл
6
Рибейро
11
Дэвис
11
Дэвис
6
Рибейро
10
Холмс
31
Грант
31
Грант
10
Холмс
4
Илори
57
Магуайр
57
Магуайр
4
Илори
77
Кент
4
Чиривелья
4
Чиривелья
77
Кент
24
Синклэйр
9
Ожо
9
Ожо
24
Синклэйр
Остались в запасе
Эксетер Сити
Ливерпуль
5
Джейми Макалистер
ЦЗ
21
Джеймс Хэмон
ВР
13
Клинтон Моррисон
ЦФ
16
Уилл Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
1
Райан Фултон
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
5
Джейми Макалистер
ЦЗ
21
Джеймс Хэмон
ВР
13
Клинтон Моррисон
ЦФ
16
Уилл Хоскинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
1
Райан Фултон
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эксетер Сити - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
- : -
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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