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Аргентина - Колумбия

16.11.2016, Среда, 02:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур Аргентина - Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
4 тур
17 ноября, вторник 23:30 Колумбия 0:1 Аргентина
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
27 июня, суббота 02:30 Аргентина 0:0
(5:4)п		 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 02:05 Аргентина 0:0 Колумбия
4 тур
16 ноября, среда 01:00 Колумбия 1:2 Аргентина
Кубок Америки 2011, группа A
2 тур
7 июля, четверг 04:45 Аргентина 0:0 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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    Рейтинг: +5

    RISHANTOS 16 ноября 2016, 20:10

    Бесит то что по многим матчам даже не пишут, кто хотя бы забил гол.

    2
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 16 ноября 2016, 19:56

    Молодцы

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    Рейтинг: +86

    Тони Монтана 16 ноября 2016, 17:22

    ну да. сайт ни о чем

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    Рейтинг: +371

    ASG 16 ноября 2016, 09:20

    отличный сайт, 3-0, а кто забил, не? нельзя написать?

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > ASG 16 ноября 2016, 10:34

    Лови, дружище!

    Лионель Месси 9'
    Лукас Пратто 22'
    Анхель Ди Мария 83'

    12
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    Рейтинг: +371

    ASG > PassCSKA 16 ноября 2016, 13:35

    благодарю))

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