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Перу - Эквадор

07.09.2016, Среда, 05:15 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Перу - Эквадор
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 2 тур
9 июня, четверг 05:00 Эквадор 2:2 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 06:10 Перу 1:0 Эквадор
4 тур
16 ноября, среда 01:00 Эквадор 2:0 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 20:00 Перу 0:0 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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