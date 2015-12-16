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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бур-ан-Бресс - Марсель
Бур-ан-Бресс - Марсель: обзор матча 16 декабря 2015
Бур-ан-Бресс
16.12.2015, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бур-ан-Бресс - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
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07.11.2026
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Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 8 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
26.09.2026
Конкарно
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион Перонны
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