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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити - Халл Сити: обзор матча 01 декабря 2015
Манчестер Сити
01.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Халл Сити
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0
0
Желтые карточки
0
0
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