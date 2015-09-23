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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 23 сентября 2015
Тоттенхэм
23.09.2015, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Арсенал
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Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
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