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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 25 августа 2015
Фулхэм
25.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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