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Расписание матчей
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Сокол - Оренбург
Сокол - Оренбург: обзор матча 26 августа 2015
Сокол
26.08.2015, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сокол - Оренбург
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0
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0
Матчи команд
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3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
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