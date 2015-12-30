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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Инвернесс
Гамильтон Академикал - Инвернесс: обзор матча 30 декабря 2015
Гамильтон Академикал
30.12.2015, среда, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 4
Завершен
Инвернесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гамильтон Академикал - Инвернесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
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Гамильтон Академикал
Инвернесс
Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
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2016.11.15 08:45
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2017.07.28 22:43
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Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
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