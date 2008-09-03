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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Сарагоса
Реал Сосьедад - Сарагоса: обзор матча 03 сентября 2008
Реал Сосьедад
03.09.2008, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал Сосьедад - Сарагоса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
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0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
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Сарагоса
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24.05.2026
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Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
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