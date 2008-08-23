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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лечче - Салернитана
Лечче - Салернитана: обзор матча 23 августа 2008
Лечче
23.08.2008, суббота, 20:30
Италия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Салернитана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лечче - Салернитана
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0
0
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0
0
Матчи команд
Лечче
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