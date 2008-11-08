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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Стивенидж
Лестер - Стивенидж: обзор матча 08 ноября 2008
Лестер
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
3 : 0
Завершен
Стивенидж
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Статистика матча Лестер - Стивенидж
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