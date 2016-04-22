Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 22 апреля 2016
Гамбург
22.04.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
5'
П. Ласогга
32'
П. Ласогга
65'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Бартельс
89'
Замена
Л. Фрёде
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
Клебер
️️️️
И. Иличевич
87'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
М. Грегоритч
79'
Желтая карточка
Я. Дробны
79'
76'
Замена
Я. Штернберг
️️️️
У. Гарсия
76'
Желтая карточка
П. Джилободжи
65'
ГОЛ! 2:1!
Э. Уджа
59'
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Ятабаре
57'
Пенальти не реализован!
К. Писарро
Желтая карточка
М. Грегоритч
46'
Замена
Г. Качар
️️️️
Н. Мюллер
45'
35'
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 2:0!
П. Ласогга
Пас отдал
М. Озтрзолек
32'
Желтая карточка
П. Ласогга
26'
15'
Желтая карточка
С. Ятабаре
ГОЛ! 1:0!
П. Ласогга
Пас отдал
Н. Мюллер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-3-2
33
Дробны
5
Джуру
22
Озтрзолек
21
Юнг
4
Спахич
2
Сакаи
16
Иличевич
90
Холтби
9
Мюллер
10
Ласогга
11
Грегоритч
3-3-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
23
Вестергор
3
Джилободжи
8
Фритц
27
Гриллич
25
Гарсия
60
Ятабаре
16
Юнузович
31
Бартельс
14
Писарро
11
Грегоритч
2
Дикмайер
2
Дикмайер
11
Грегоритч
16
Иличевич
3
Клебер
3
Клебер
16
Иличевич
9
Мюллер
20
Качар
20
Качар
9
Мюллер
25
Гарсия
3
Штернберг
3
Штернберг
25
Гарсия
27
Гриллич
16
Фрёде
16
Фрёде
27
Гриллич
60
Ятабаре
11
Уджа
11
Уджа
60
Ятабаре
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
30
Андреас Хирцель
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
30
Андреас Хирцель
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Гамбург - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
Новости команд
Все
Гамбург
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+