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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 19 марта 2016
Вердер
19.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
45+3'
К. Писарро (П)
38'
Ю. Баумгартлингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
90'
+2
Замена
К. Клеменс
️️️️
П. де Бласис
90'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Д. Кордоба
90'
Желтая карточка
Ш. Белл
88'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
Замена
М. Лоренцен
️️️️
К. Писарро
81'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Л. Озтюнали
71'
Желтая карточка
П. Джилободжи
63'
61'
Желтая карточка
Х. Самперио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Писарро
45'
+3
Желтая карточка
К. Фритц
39'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Баумгартлингер
Пас отдал
Ю. Малли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-1-4-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
3
Джилободжи
23
Вестергор
8
Фритц
27
Гриллич
3
Гарсия
31
Бартельс
16
Юнузович
21
Озтюнали
14
Писарро
4-1-2-1-2
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
24
Бюссманн
42
Хак
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
8
де Бласис
9
Кордоба
21
Озтюнали
11
Уджа
11
Уджа
21
Озтюнали
14
Писарро
9
Лоренцен
9
Лоренцен
14
Писарро
8
де Бласис
17
Клеменс
17
Клеменс
8
де Бласис
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Кордоба
Остались в запасе
Вердер
Майнц
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Вердер - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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