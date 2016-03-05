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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ингольштадт
Айнтрахт - Ингольштадт: обзор матча 05 марта 2016
Айнтрахт
05.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
69'
М. Русс
7'
М. Хартманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ингольштадт
Желтая карточка
М. Фабиан
90'
+3
79'
Желтая карточка
М. Хартманн
78'
Желтая карточка
Рожер
74'
Вторая желтая
П. Гросс
73'
Замена
А. Коэн
️️️️
Р. Брежери
Замена
С. Медойевич
️️️️
К. Самбрано
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Русс
Пас отдал
М. Фабиан
69'
Желтая карточка
М. Хасебе
68'
67'
Желтая карточка
Р. Брежери
66'
Замена
Д. Лескано
️️️️
Э. Качунга
56'
Замена
Рожер
️️️️
М. Кристиансен
52'
Желтая карточка
М. Кристиансен
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Штендера
45'
Желтая карточка
М. Русс
45'
Желтая карточка
Б. Очипка
39'
35'
Желтая карточка
П. Гросс
Желтая карточка
К. Самбрано
28'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Хартманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Марк Штендера
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-2-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
3
Самбрано
23
Регасел
5
Очипка
23
Русс
9
Хусти
10
Фабиан
18
Штендера
9
Сеферович
4-3-2-1
28
Озкан
34
Матип
29
Зуттнер
21
Хюбнер
18
Брежери
13
Кристиансен
13
Гросс
4
Бауэр
10
Качунга
9
Хартманн
14
Лекс
3
Самбрано
34
Медойевич
34
Медойевич
3
Самбрано
18
Штендера
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Штендера
13
Кристиансен
8
Рожер
8
Рожер
13
Кристиансен
18
Брежери
36
Коэн
36
Коэн
18
Брежери
10
Качунга
37
Лескано
37
Лескано
10
Качунга
Остались в запасе
Айнтрахт
Ингольштадт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Армин Фех
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Айнтрахт - Ингольштадт
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Дойче банк Парк
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