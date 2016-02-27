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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ингольштадт
Гамбург - Ингольштадт: обзор матча 27 февраля 2016
Гамбург
27.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
7'
Й. Дрмич
61'
Л. Хинтерсер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ингольштадт
90'
+2
Замена
Р. Брежери
️️️️
Л. Хинтерсер
87'
Замена
М. Хартманн
️️️️
Д. Лескано
Желтая карточка
Г. Сакаи
86'
86'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Руднев
79'
Замена
Г. Качар
️️️️
А. Хант
73'
67'
Желтая карточка
А. Коэн
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Хинтерсер
Пас отдал
П. Гросс
47'
Желтая карточка
Д. Лескано
45'
+2
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Замена
И. Иличевич
️️️️
Н. Мюллер
45'
38'
Желтая карточка
Л. Хинтерсер
Желтая карточка
Э. Спахич
15'
Желтая карточка
Н. Мюллер
11'
ГОЛ! 1:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
А. Хант
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Сакаи
21
Юнг
4
Спахич
90
Холтби
9
Мюллер
14
Хант
9
Руднев
18
Дрмич
3-4-1-2
1
Нюланд
21
Да Коста
21
Хюбнер
34
Матип
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
36
Коэн
7
Леки
37
Лескано
16
Хинтерсер
14
Хант
20
Качар
20
Качар
14
Хант
9
Мюллер
16
Иличевич
16
Иличевич
9
Мюллер
9
Руднев
10
Ласогга
10
Ласогга
9
Руднев
16
Хинтерсер
18
Брежери
18
Брежери
16
Хинтерсер
37
Лескано
9
Хартманн
9
Хартманн
37
Лескано
Остались в запасе
Гамбург
Ингольштадт
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
10
Элиас Качунга
ПВ
28
Рамазан Озкан
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
28
Рамазан Озкан
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Гамбург - Ингольштадт
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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