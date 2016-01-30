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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 30 января 2016
Штутгарт
30.01.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
66'
А. Хант (АГ)
89'
А. Кравец
75'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
90'
+4
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Замена
Т. Шунич
️️️️
Ф. Костич
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Кравец
Пас отдал
А. Максим
89'
88'
Замена
Д. Юнг
️️️️
П. Ласогга
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
88'
84'
Желтая карточка
А. Хант
79'
Желтая карточка
Р. Адлер
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Вернер
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Руднев
Пас отдал
М. Озтрзолек
73'
Замена
А. Руднев
️️️️
Г. Качар
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Хант
66'
62'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
К. Гросскройц
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Керим Джаролус
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-4-2-1
22
Тытонь
2
Инсуа
5
Швааб
5
Нидермайер
6
Гросскройц
20
Ди
4
Гентнер
10
Рупп
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
4-5-1
15
Адлер
5
Джуру
3
Клебер
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
16
Иличевич
14
Хант
20
Качар
9
Мюллер
90
Холтби
10
Ласогга
18
Костич
44
Шунич
44
Шунич
18
Костич
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
11
Вернер
11
Кравец
11
Кравец
11
Вернер
10
Ласогга
21
Юнг
21
Юнг
10
Ласогга
20
Качар
9
Руднев
9
Руднев
20
Качар
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
25
Керим Джаролус
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Остались в запасе
25
Керим Джаролус
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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