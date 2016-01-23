Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Майнц
Ингольштадт - Майнц: обзор матча 23 января 2016
Ингольштадт
23.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
41'
М. Хартманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Майнц
Замена
Р. Брежери
️️️️
М. Хартманн
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Кордоба
86'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Ю. Малли
79'
Замена
С. Сердар
️️️️
К. Клеменс
79'
Желтая карточка
Д. Латца
71'
Замена
Й. Муто
️️️️
Х. Самперио
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Моралес
68'
Замена
Д. Лескано
️️️️
Э. Качунга
64'
Желтая карточка
А. Моралес
60'
Желтая карточка
П. Гросс
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хартманн
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
33
Мунир Бузиан
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-3-3
28
Озкан
27
Моралес
34
Матип
21
Хюбнер
21
Да Коста
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
7
Леки
9
Хартманн
10
Качунга
3-1-3-1-2
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
27
Балогун
14
Баумгартлингер
46
Латца
17
Клеменс
29
Самперио
10
Малли
9
Кордоба
33
Бузиан
9
Хартманн
18
Брежери
18
Брежери
9
Хартманн
27
Моралес
13
Кристиансен
13
Кристиансен
27
Моралес
10
Качунга
37
Лескано
37
Лескано
10
Качунга
17
Клеменс
8
Сердар
8
Сердар
17
Клеменс
29
Самперио
11
Муто
11
Муто
29
Самперио
10
Малли
8
де Бласис
8
де Бласис
10
Малли
Остались в запасе
Ингольштадт
Майнц
3
Данило Соарес
ЛЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
36
Альмог Коэн
ЦП
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
3
Данило Соарес
ЛЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Ингольштадт - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Новости команд
Все
Ингольштадт
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+