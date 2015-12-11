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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 11 декабря 2015
Майнц
11.12.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
90'
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Максим
88'
Желтая карточка
Л. Рупп
Замена
К. Клеменс
️️️️
Х. Самперио
85'
81'
Замена
А. Глоушек
️️️️
Ф. Костич
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Й. Муто
81'
45'
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Ди
Желтая карточка
Н. Бунгерт
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
4-4-1-1
22
Тытонь
5
Швааб
44
Шунич
5
Нидермайер
2
Инсуа
4
Гентнер
44
Максим
10
Рупп
20
Ди
18
Костич
11
Вернер
29
Самперио
17
Клеменс
17
Клеменс
29
Самперио
11
Муто
9
Кордоба
9
Кордоба
11
Муто
18
Костич
14
Глоушек
14
Глоушек
18
Костич
44
Максим
80
Тащи
80
Тащи
44
Максим
20
Ди
10
Крузе
10
Крузе
20
Ди
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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