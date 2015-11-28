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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 28 ноября 2015
Вердер
28.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
62'
Э. Уджа
3'
И. Иличевич
27'
М. Грегоритч
68'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
90'
Замена
А. Арслан
️️️️
И. Иличевич
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Ф. Бартельс
84'
82'
Замена
И. Олич
️️️️
Н. Мюллер
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Писарро
77'
68'
ГОЛ! 1:3!
Н. Мюллер
Пас отдал
И. Иличевич
ГОЛ! 1:2!
Э. Уджа
Пас отдал
Ф. Баргфреде
62'
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
54'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
30'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Грегоритч
25'
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Ласогга
19'
Желтая карточка
Г. Сакаи
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Иличевич
Пас отдал
П. Ласогга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Керим Джаролус
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
12
Ахмет Арслан
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
3-1-4-2
1
Видвальд
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
3
Гарсия
44
Баргфреде
16
Юнузович
31
Бартельс
14
Писарро
11
Уджа
3-2-3-2
15
Адлер
22
Озтрзолек
2
Сакаи
21
Юнг
3
Клебер
5
Джуру
16
Иличевич
90
Холтби
9
Мюллер
11
Грегоритч
10
Ласогга
31
Бартельс
8
Эггештайн
8
Эггештайн
31
Бартельс
14
Писарро
21
Озтюнали
21
Озтюнали
14
Писарро
16
Иличевич
12
Арслан
12
Арслан
16
Иличевич
10
Ласогга
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ласогга
9
Мюллер
40
Олич
40
Олич
9
Мюллер
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
25
Керим Джаролус
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
25
Керим Джаролус
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вердер - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Везерстадион
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