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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Боруссия Д
Рот-Вайсс - Боруссия Д: обзор матча 09 августа 2008
Рот-Вайсс
09.08.2008, суббота, 17:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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