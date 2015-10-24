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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 24 октября 2015
Майнц
24.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
90'
Й. Муто
39'
Э. Уджа
44'
Э. Уджа
45+3'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
ГОЛ! 1:3!
Й. Муто
Пас отдал
Д. Бросински
90'
88'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
К. Фритц
82'
Замена
К. Писарро
️️️️
Э. Уджа
Замена
Д. Бросински
️️️️
Н. Бунгерт
80'
Желтая карточка
Х. Самперио
79'
75'
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Гарсия
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
К. Мориц
69'
Желтая карточка
Л. Балогун
62'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Ф. Гриллич
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Уджа
Пас отдал
С. Гарсия
39'
ГОЛ! 0:1!
Э. Уджа
Замена
П. де Бласис
️️️️
Д. Латца
37'
11'
Желтая карточка
К. Фритц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
26
Бунгерт
18
Хара
16
Белл
27
Балогун
14
Баумгартлингер
18
Мориц
46
Латца
29
Самперио
10
Малли
11
Муто
4-1-4-1
1
Видвальд
8
Фритц
6
Гальвез
23
Вестергор
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
44
Баргфреде
31
Бартельс
16
Юнузович
3
Гарсия
11
Уджа
18
Мориц
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
18
Мориц
26
Бунгерт
18
Бросински
18
Бросински
26
Бунгерт
46
Латца
8
де Бласис
8
де Бласис
46
Латца
3
Гарсия
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Гарсия
8
Фритц
8
Эггештайн
8
Эггештайн
8
Фритц
11
Уджа
14
Писарро
14
Писарро
11
Уджа
Остались в запасе
Майнц
Вердер
23
Джанлука Курчи
ВР
8
Суат Сердар
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
8
Суат Сердар
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Майнц - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Мева Арена
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