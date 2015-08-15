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Майнц - Ингольштадт
Майнц - Ингольштадт: обзор матча 15 августа 2015
Майнц
15.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ингольштадт
66'
Л. Хинтерсер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ингольштадт
88'
Желтая карточка
К. Энгель
86'
Замена
Р. Брежери
️️️️
Л. Хинтерсер
Замена
Л. Балогун
️️️️
П. Бенгтссон
85'
82'
Замена
Р. Бауэр
️️️️
П. Гросс
Замена
Й. Муто
️️️️
Ф. Нидерлехнер
78'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Х. Самперио
74'
66'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хинтерсер
Пас отдал
А. Моралес
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
64'
61'
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Хартманн
52'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
44'
Желтая карточка
М. Леки
Желтая карточка
Д. Бросински
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
19
Бенгтссон
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
17
Клеменс
20
Фрай
10
Малли
7
Нидерлехнер
4-3-2-1
28
Озкан
28
Левелс
34
Матип
21
Хюбнер
27
Моралес
13
Гросс
8
Рожер
22
Энгель
7
Леки
9
Хартманн
16
Хинтерсер
19
Бенгтссон
27
Балогун
27
Балогун
19
Бенгтссон
29
Самперио
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
29
Самперио
7
Нидерлехнер
11
Муто
11
Муто
7
Нидерлехнер
9
Хартманн
10
Качунга
10
Качунга
9
Хартманн
16
Хинтерсер
18
Брежери
18
Брежери
16
Хинтерсер
13
Гросс
4
Бауэр
4
Бауэр
13
Гросс
Остались в запасе
Майнц
Ингольштадт
27
Робин Центнер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Майнц - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Мева Арена
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