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Абердин - Риека

23.07.2015, Четверг, 21:45 мск Абердин, стадион Питтодри Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Абердин - Риека
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 22:00 Риека 0:3 Абердин
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