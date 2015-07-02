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Црвена Звезда - Кайрат
Црвена Звезда - Кайрат: обзор матча 02 июля 2015
Црвена Звезда
02.07.2015, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Кайрат
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Статистика матча Црвена Звезда - Кайрат
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Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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