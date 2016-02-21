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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Ренн
Кан - Ренн: обзор матча 21 февраля 2016
Кан
21.02.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
54'
С. Нтибазонкиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Ренн
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Н. Соб
88'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Р. Роделен
85'
81'
Замена
Ж. Бога
️️️️
П. Нтеп
72'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Э. Базиль
72'
59'
Замена
С. Селльс-Ламонж
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
С. Нтибазонкиза
Пас отдал
Э. Базиль
54'
Желтая карточка
А. Делор
47'
24'
Желтая карточка
П. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
2-3-1-3
1
Веркутр
3
Да Силва
8
Аппиа
11
Бесса
25
Фере
2
Соб
10
Нтибазонкиза
20
Базиль
23
Роделен
9
Делор
4-3-1-2
56
Костиль
2
Зеффан
22
Арман
3
Мендеш
12
М'Бенге
21
Андре
6
Фернандес
8
Гуркюфф
10
Дембеле
29
Нтеп
7
Энрике
20
Базиль
18
Адеоти
18
Адеоти
20
Базиль
2
Соб
19
Леборнье
19
Леборнье
2
Соб
23
Роделен
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
23
Роделен
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
8
Гуркюфф
38
Селльс-Ламонж
38
Селльс-Ламонж
8
Гуркюфф
29
Нтеп
13
Бога
13
Бога
29
Нтеп
Остались в запасе
Кан
Ренн
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Кан - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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