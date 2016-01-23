Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ньюкасл
Уотфорд - Ньюкасл: обзор матча 23 января 2016
Уотфорд
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
46'
О. Игало
58'
К. Кэткарт
71'
Д. Ласселлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ньюкасл
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Т. Дини
90'
+3
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Карлос Паредес
89'
88'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Ф. Колоччини
Замена
А. Абди
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
77'
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Д. Шелви
Желтая карточка
М. Бритос
68'
59'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Р. Ааронс
59'
Замена
А. Перес
️️️️
А. Савье
ГОЛ! 2:0!
К. Кэткарт
Пас отдал
О. Игало
58'
Желтая карточка
В. Бехрами
56'
51'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
Т. Дини
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
15
Аке
3
Бритос
20
Кэткарт
44
Паредес
6
Капу
85
Бехрами
14
Хурадо
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
4-3-1-2
33
Эллиот
22
Янмат
24
Ласселлс
99
Мбемба
2
Колоччини
23
Вейналдум
17
Сиссоко
26
Шелви
17
Ааронс
6
Савье
9
Митрович
44
Паредес
12
Ньом
12
Ньом
44
Паредес
14
Хурадо
22
Абди
22
Абди
14
Хурадо
14
Дини
39
Амрабат
39
Амрабат
14
Дини
17
Ааронс
94
Гуффран
94
Гуффран
17
Ааронс
6
Савье
22
Перес
22
Перес
6
Савье
2
Колоччини
97
Ривьер
97
Ривьер
2
Колоччини
Остались в запасе
Уотфорд
Ньюкасл
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Уотфорд - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+