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Ньюкасл - Уотфорд
Ньюкасл - Уотфорд: обзор матча 19 сентября 2015
Ньюкасл
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
62'
Д. Янмат
10'
О. Игало
28'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уотфорд
Желтая карточка
Д. Коулбэк
89'
88'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Б. Уотсон
Замена
Г. Обертан
️️️️
Ф. Товен
88'
80'
Желтая карточка
Э. Капу
80'
Замена
Н. Аке
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Р. Ааронс
️️️️
М. Айдара
80'
76'
Замена
С. Бергейс
️️️️
А. Абди
ГОЛ! 1:2!
Д. Янмат
Пас отдал
М. Сиссоко
62'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
П. Сиссе
46'
36'
Желтая карточка
А. Абди
28'
ГОЛ! 0:2!
О. Игало
Пас отдал
Т. Дини
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
Пас отдал
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
21
Айдара
99
Мбемба
2
Колоччини
22
Янмат
23
Вейналдум
17
Сиссоко
4
Коулбэк
10
Товен
61
Сиссе
22
Перес
3-1-4-2
1
Гомес
12
Ньом
4
Предль
20
Кэткарт
6
Капу
22
Абди
14
Хурадо
21
Анья
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
21
Айдара
17
Ааронс
17
Ааронс
21
Айдара
61
Сиссе
6
Де Йонг
6
Де Йонг
61
Сиссе
10
Товен
32
Обертан
32
Обертан
10
Товен
14
Хурадо
15
Аке
15
Аке
14
Хурадо
26
Уотсон
6
Гедиура
6
Гедиура
26
Уотсон
22
Абди
23
Бергейс
23
Бергейс
22
Абди
Остались в запасе
Ньюкасл
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Ньюкасл - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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