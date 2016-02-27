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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АДО Ден Хааг
ПСВ - АДО Ден Хааг: обзор матча 27 февраля 2016
ПСВ
27.02.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
82'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АДО Ден Хааг
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Ю. Локадия
85'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
82'
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
70'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Г. Перейро
70'
Желтая карточка
Й. Виллемс
65'
54'
Желтая карточка
Т. Дерейк
Желтая карточка
С. Ариас
42'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПСВ - АДО Ден Хааг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
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