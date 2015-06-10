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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сент-Винсент и Гренадины - Гайана
Сент-Винсент и Гренадины - Гайана: обзор матча 10 июня 2015
Сент-Винсент и Гренадины
10.06.2015, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 4 : 4
Завершен
Гайана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сент-Винсент и Гренадины - Гайана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Никарагуа
1 : 0
07.06.2025
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
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07.06.2024
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16.05.2024
Гайана
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Сент-Винсент и Гренадины
Гайана
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго
2016.03.26 00:58
1
Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго
2016.03.26 00:58
1
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
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