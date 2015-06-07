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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Азербайджан
Сербия - Азербайджан: обзор матча 07 июня 2015
Сербия
07.06.2015, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
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1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
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1 : 1
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