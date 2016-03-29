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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Афганистан - Сингапур
Афганистан - Сингапур: обзор матча 29 марта 2016
Афганистан
29.03.2016, вторник, 13:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сингапур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Афганистан - Сингапур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
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