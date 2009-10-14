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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Словакия
Польша - Словакия: обзор матча 14 октября 2009
Польша
14.10.2009, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 10 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
4'
С. Ганцарчик (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Словакия
Замена
Д. Янчик
️️️️
П. Брожек
Замена
М. Кархан
️️️️
Я. Козак
Замена
Р. Левандовски
️️️️
И. Йелень
Замена
С. Пешко
️️️️
Р. Геррейро
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Ганцарчик
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
12
Ежи Дудек
ВР
13
Ярослав Биенюк
ЛЗ
3
Северин Ганцарчик
ЦЗ
13
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
23
Павел Брожек
ПЗ
10
Людовик Обраньяк
ЛП
7
Якуб Ржежничак
ЦП
6
Мариуш Левандовски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
17
Иренеуш Йелень
ЦФ
6
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Стефан Майевски
Словакия
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Здено Штрба
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
14
Камил Копунек
ЦП
8
Ян Козак
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Польша
1
Войцех Ковалевски
ВР
23
Адам Кокошка
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
0
Якуб Вильк
ЛП
14
Давид Янчик
ЦФ
20
Мацей Ивански
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Словакия
5
Марек Чех
ЛЗ
6
Мирослав Кархан
ЦП
11
Роберт Виттек
ЦФ
4-4-2
12
Дудек
13
Биенюк
3
Ганцарчик
13
Гловацки
23
Брожек
10
Обраньяк
7
Ржежничак
6
Левандовски
16
Блащиковски
6
Геррейро
17
Йелень
3-4-1
1
Муха
2
Пекарик
6
Штрба
16
Салата
7
Вайсс
8
Козак
17
Гамшик
14
Копунек
9
Шестак
23
Брожек
14
Янчик
14
Янчик
23
Брожек
6
Геррейро
17
Пешко
17
Пешко
6
Геррейро
17
Йелень
9
Левандовски
9
Левандовски
17
Йелень
8
Козак
6
Кархан
6
Кархан
8
Козак
Остались в запасе
Польша
Словакия
1
Войцех Ковалевски
ВР
23
Адам Кокошка
ЦЗ
0
Якуб Вильк
ЛП
20
Мацей Ивански
ЦФ
Главный тренер
Стефан Майевски
5
Марек Чех
ЛЗ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Войцех Ковалевски
ВР
23
Адам Кокошка
ЦЗ
0
Якуб Вильк
ЛП
20
Мацей Ивански
ЦФ
Остались в запасе
5
Марек Чех
ЛЗ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Стефан Майевски
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Польша - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:25 (прямая)
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