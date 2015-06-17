Введите ваш ник на сайте

Германия (мол.) - Сербия (мол.)

17.06.2015, Среда, 21:45 мск Прага, стадион Дженерали Арена Молодежный чемпионат Европы, 1 тур Германия (мол.) - Сербия (мол.)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. 3 1 1 1 6:3 +3 4
2. 3 2 0 1 4:4 0 6
3. Германия (мол.) 3 1 2 0 5:2 +3 5
4. Сербия (мол.) 3 0 1 2 1:7 -6 1
...
  • Читайте нас: 