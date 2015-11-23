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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 23 ноября 2015
Спорт Ресифи
23.11.2015, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
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Таблица
Статистика матча Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
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0
0
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0
0
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
13.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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