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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи: обзор матча 09 июля 2015
Атлетико Минейро
09.07.2015, четверг, 04:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
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Статистика матча Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
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0
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Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
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14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
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«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
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