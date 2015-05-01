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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди
Селтик - Данди: обзор матча 01 мая 2015
Селтик
01.05.2015, пятница, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, группа A, 35 тур
5 : 0
Завершен
Данди
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Матчи команд
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Селтик
- : -
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10.10.2026
Данди
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