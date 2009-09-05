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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Эстония
Турция - Эстония: обзор матча 05 сентября 2009
Турция
05.09.2009, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 5, 7 тур
4 : 2
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Турция - Эстония
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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