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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 28 апреля 2015
Бавария
28.04.2015, вторник, 21:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 0 : 2
Завершен
Боруссия Д
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
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