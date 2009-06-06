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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Норвегия
Северная Македония - Норвегия: обзор матча 06 июня 2009
Северная Македония
06.06.2009, суббота, 19:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 9, 6 тур
0 : 0
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Македония - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Градски
Новости команд
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