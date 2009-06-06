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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Лихтенштейн
Финляндия - Лихтенштейн: обзор матча 06 июня 2009
Финляндия
06.06.2009, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 7 тур
2 : 1
Завершен
Лихтенштейн
34'
М. Форсселл
74'
А. Йоханссон
13'
Д. Фрик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Лихтенштейн
Желтая карточка
Р. Рорер
Замена
Ш. Бюхель
️️️️
Р. Бюхель
Желтая карточка
В. Лампи
Замена
Ш. Куки
️️️️
Я. Литманен
ГОЛ! 2:1!
А. Йоханссон
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
М. Хейккинен
️️️️
Т. Тайнио
Замена
Р. Рорер
️️️️
Ф. Фогт
Замена
М. Кристен
️️️️
М. Бюхель
Замена
В. Лампи
️️️️
П. Пасанен
Желтая карточка
М. Польверино
ГОЛ! 1:1!
М. Форсселл
Пас отдал
А. Еременко
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фрик
Пас отдал
Б. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
0
Ханну Тихинен
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Тони Каллио
ЦЗ
2
Петри Пасанен
ПЗ
6
Алексей Еременко
ЛВ
7
Роман Еременко
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
10
Яри Литманен
АП
9
Микаэль Форсселл
ПВ
0
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
7
Бенжамин Фишер
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
2
Марко Ритцбергер
ПЗ
13
Мартин Бюхель
ЛП
11
Франц Бургмайер
ЦП
0
Даниэль Фрик
ЦП
8
Ронни Бюхель
ПП
23
Мишель Польверино
ЦФ
15
Франц-Йозеф Фогт
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Финляндия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
18
Шефки Куки
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
Лихтенштейн
14
Рафаэль Рорер
ЛП
17
Штефан Бюхель
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
4-2-3-1
1
Яскилайнен
0
Тихинен
4
Хююпя
3
Каллио
2
Пасанен
7
Еременко
16
Тайнио
6
Еременко
10
Литманен
9
Форсселл
0
Йоханссон
4-4-2
0
Йеле
2
Ритцбергер
6
Штокласа
3
Штоклаза
7
Фишер
8
Бюхель
11
Бургмайер
0
Фрик
13
Бюхель
15
Фогт
23
Польверино
2
Пасанен
5
Лампи
5
Лампи
2
Пасанен
10
Литманен
18
Куки
18
Куки
10
Литманен
16
Тайнио
15
Хейккинен
15
Хейккинен
16
Тайнио
8
Бюхель
17
Бюхель
17
Бюхель
8
Бюхель
15
Фогт
14
Рорер
14
Рорер
15
Фогт
13
Бюхель
0
Кристен
0
Кристен
13
Бюхель
Остались в запасе
Финляндия
Лихтенштейн
1
Отто
ВР
18
Даниель Сьолунд
ЦП
Главный тренер
Стюарт Бакстер
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
1
Отто
ВР
18
Даниель Сьолунд
ЦП
Остались в запасе
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Финляндия - Лихтенштейн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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