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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия - Северная Ирландия
Шотландия - Северная Ирландия: обзор матча 25 марта 2015
Шотландия
25.03.2015, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шотландия - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
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