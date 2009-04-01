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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Израиль
Греция - Израиль: обзор матча 01 апреля 2009
Греция
01.04.2009, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Греция - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Тедди
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