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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Универсидад де Чили - Стронгест
Универсидад де Чили - Стронгест: обзор матча 06 марта 2015
Универсидад де Чили
06.03.2015, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, группа 4, 3 тур
3 : 1
Завершен
Стронгест
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Статистика матча Универсидад де Чили - Стронгест
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Матчи команд
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
О'Хиггинс
- : -
22.11.2026
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Универсидад Католика
1 : 0
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27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
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12.10.2026
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1 : 0
09.11.2026
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Стронгест
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01.11.2026
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2 : 1
26.10.2026
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